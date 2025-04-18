Італія

Довбик, Ель-Шаараві та Голліні пропустили відкрите тренування Роми через планове навантаження, а тренер Раньєрі подякував уболівальникам за підтримку.

Нападник Роми Артем Довбик не взяв участь у відкритому тренуванні команди, яке відбулося на базі "Тре Фонтане" напередодні матчу з Вероною в чемпіонаті. Разом із ним індивідуально тренувалися також півзахисник Стефан Ель-Шаараві та воротар П'єрлуїджі Голліні.

Як повідомляє видання TMW, їхнє заняття в спортзалі було частиною планового навантаження і не мало ніякого відношення до травм.

На тренуванні були присутні близько 3000 вболівальників Роми. Головний тренер клубу Клаудіо Раньєрі, звернувшись до фанатів з центру поля, подякував усім за постійну підтримку: "Ми хочемо подякувати вам за любов, яку ви демонструєте нам щоразу. Приємно бачити тут так багато дітей. Вони – майбутнє Роми і ніколи нас не покинуть. Користуючись нагодою, хочу привітати вас, ваші родини та всіх ваших близьких з Великоднем", – сказав наставник.

19 квітня Рома в Серії А прийматиме Верону.