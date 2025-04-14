Італія

Флоран Гізольфі впевнений, що українець здатен стати зіркою Серії А, якщо розкриє свій повний потенціал.

Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі поділився своєю думкою щодо українського нападника Артема Довбика.

"Як на мене, Довбик може стати найкращим нападником у Серії А впродовж декількох наступних років. Я сказав йому, що він має продовжувати працювати над собою, тому що на цю мить він використовує лише 50% від свого потенціалу", — цитує Гізольфі видання TuttomercatoWEB.

Нагадаємо, Артема Довбика визнано найкращим гравцем Серії А за підсумками березня 2025 року.