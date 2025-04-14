Флоран Гізольфі впевнений, що українець здатен стати зіркою Серії А, якщо розкриє свій повний потенціал.
Артем Довбик, Getty Images
14 квітня 2025, 13:44
Спортивний директор Роми Флоран Гізольфі поділився своєю думкою щодо українського нападника Артема Довбика.
"Як на мене, Довбик може стати найкращим нападником у Серії А впродовж декількох наступних років. Я сказав йому, що він має продовжувати працювати над собою, тому що на цю мить він використовує лише 50% від свого потенціалу", — цитує Гізольфі видання TuttomercatoWEB.
Нагадаємо, Артема Довбика визнано найкращим гравцем Серії А за підсумками березня 2025 року.