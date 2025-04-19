Італія

Італієць може возз'єднатися з колишнім тренером Юве.

Італійський Мілан може підписати нападника Фіорентини Мойзе Кіна. Про це повідомляє журналіст Клаудіо Раймонді.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" спробує оформити цей трансфер в разі якщо команду очолить італійський фахівець Массімілліано Аллегрі, який є одним з основних кандидатів на заміну Сержіу Консейсана.

Зазначається, що Аллегрі добре знає можливості 25-річного форварда ще з часів спільної роботи в туринському Ювентусі, тому бачить в ньому суттєве підсилення атакувального потенціалу Мілана.

В свою чергу, "фіалки" готові розглянути пропозицію щодо свого нападника у розмірі 35 млн. євро.

Цього сезону Мойзе Кін відіграв за Фіорентину 39 матчів, забив 23 голи та віддав 3 результативні передачі.