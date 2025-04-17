Італія

"Россонері" хочуть провести італійську революцію в клубі.

Керівництво італійського Мілана зацікавлене в трансфері півзахисника Торіно та збірної Італії Самуеле Річчі. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, найближчим часом в Casa Milan з'явиться новий спортивний директор, головною задачею якого буде створення "італійського ядра" в клубі.

Зазначається, що "россонері" хочуть бачити на тренерському містку команди фахівця з італійським паспортом або з великим досвідом роботи в італійському футболі.

"Італійський вектор" також стосуватиметься і складу команди. Пріоритетним варіантом на підсилення команди серед італійських гравців значиться півзахисник Торіно Самуеле Річчі. Новому спортивному директору "россонері" буде поставлена задача докласти максимальних зусиль для підписання 23-річного футболіста.

Цього сезону Самуеле Річчі відіграв за Торіно 32 матчі, забив один гол та віддав дві результативні передачі.