Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Комо у матчі 33 туру італійської Серії А у гостях впевнено обіграв Лечче з рахунком 3:0.

Команда Сеска Фабрегаса відкрила рахунок у матчі на 33 хвилині зусиллями Ассана Діао.

Потім на 84 хвилині гості подвоїли перевагу в рахунку завдяки голу Едоардо Гольданіги, а через сім хвилин остаточну крапку в матчі поставив Діао, який оформив дубль.

Після 33 турів Комо набрав 39 очок і посідає 13 місце у Серії А, а у Лечче 26 балів та 17 рядок перед зоною вильоту.

Лечче — Комо 0:3

Голи: Діао, 33, 90+1, Гольданіга, 84.

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Баскіротто, Галло — Гельгасон (П'єрре, 54), Рамадані (Ребич, 79), Кулібалі (Беріша, 46) — Моренте (Банда, 68), Крстович, П'єротті (Ндрі, 54).

Комо: Бюте — Войвода, Кемпф, Гольданіга, Вальє (Морено, 45) — Перроне (Енгельгардт, 83), Да Кунья — Іконе (Стрефецца, 68), Пас (Какере, 83), Діао — Дувікас (Габріеллоні, 83).

Попередження: Кулібалі, Крстович, Беріша — Вальє, Іконе, Гольданіга, Перроне.