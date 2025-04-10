Німеччина

Спеціаліст може змінити італійський чемпіонат на німецький.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас зацікавив РБ Лейпциг, передає видання BILD.

Керівництво "биків" усе ще розглядають кількох кандидатів і 37-річний іспанець — серед них. Раніше повідомлялося, що одним із головних претендентів на посаду є керманич Крістал Пелес Олівер Гласнер.

Колективу з Лейпцига також приписують інтерес до Денні Реля (Шеффілд Венздей), Маттіаса Яйссле (Аль-Ахлі) і Рогера Шмідта (безробітний). За даними BILD, у клубі Бундесліги надають перевагу спеціалістам, знайомим зі стилем футболу "биків" і самою структурою РБ.

Що ж стосується Фабрегаса, то його контракт із Комо розраховано до кінця червня 2028 року. Він повноцінно очолює "б'янкоблу" з літа 2024-го.

Нагадаємо, до кінця сезону-2024/25 РБ Лейпциг опікуватиметься Жолт Лоу.