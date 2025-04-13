Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 12 квітня 2025 року.
Ювентус — Лечче, Getty Images
13 квітня 2025, 07:50
У рамках 32-го туру італійської Серії А туринський Ювентус на власному полі переграв Лечче.
Команда Ігора Тудора активно почала гру, забила швидкий м’яч, а вже посеред першого тайму подвоїла власну перевагу.
Цього вистачило "зебрам" для того, аби поперерві не створювати жодної небезпеки біля чужих воріт, пропустити у власні під завісу зустрічі, але все одно домогтись переможного результату.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Лечче у рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25:
Ювентус — Лечче 2:1
Голи: Копмейнерс, 2, Їлдиз, 34 — Баскіротто, 87
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 76), Локателлі, Тюрам, Маккенні (Камб'язо, 67) — Копмейнерс (Веа, 67), Їлдиз (Савона, 90) — Влахович (Коло Муані, 67)
Лечче: Фальконе — Вейга (Гельгасон, 77), Гашпар, Баскіротто, Галло (Сала, 46) — Кулібалі, П'єрре — Моренте, П'єротті (Ндрі, 56), Жан (Габріел, 11) — Крстович (Ребич, 46)
Попередження: Моренте.