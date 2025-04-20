Італія

Захисник Роми прокоментував перемогу над Вероною.

Напередодні в рамках домашнього матчу тридцять третього туру італійської Серії A Рома обіграла Верону.

Рома — Верона 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "вовків" Анхеліньйо прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що сьогодні буде важкий матч, тож ми боролись до кінця, і я думаю, що ми заслужили на ці три очки.

Ми задоволені цим результатом, але ми повинні залишатись згуртованими і працювати до кінця сезону.

Раньєрі? Для мене він — просто найкращий. Він знайшов мені місце в складі після складної ситуації, і завдяки йому я зміг покращити власну гру, щоб знову добре почуватись на полі. Мені подобається грати на позиції вінгера в системі тренера.

Я також сумую за Дібалою. Якщо ви подивитесь на мої останні ігри без нього, я думаю, що я менше беру участь у атаці.

Коли Дібала на полі, він сам забирає на себе трьох або чотирьох гравців і створює простір для інших. Думаю, ви можете побачити різницю між тим, коли він є на полі, і коли його немає", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі Рома гостюватиме в міланського Інтера.