Італія

Колектив Клаудіо Раньєрі повторив досягнення команди Лучано Спаллетті.

Римська Рома не знає смаку поразок у поєдинках чемпіонату Італії-2024/25 із середини грудня 2024 року.

Рома — Верона 1:0 Відео гола та огляд матчу 19.04.2025

Учора "джаллороссі" впоралися на власному полі з Вероною, продовживши свою безпрограшну серію до 17-ти поєдинків. У 12-ти випадках підопічні Клаудіо Раньєрі святкували здобуття трьох очок, тоді як у п'яти інших набрали по одному.

Протягом однієї кампанії турніру з Ромою подібне сталося вперше із січня-травня 2016 року (14В, 3Н). Тоді столичним клубом опікувався Лучано Спаллетті.

Нагадаємо, що сезон-2015/16 "вовки" завершили на третій сходинці турнірної таблиці Серії А, набравши 80 залікових балів. Зараз, після 33-х зіграних матчів, римляни йдуть шостими, маючи 57 очок.

Рекордними для Роми є серії з 24-х поєдинків без поразок у вересні 2001-березні 2002 і листопаді 2009-квітні 2010.