Італія

Керманич Роми прокоментував перемогу над Вероною.

Рома напередодні в рамках домашнього матчу тридцять третього туру італійської Серії A обіграла Верону.

Рома — Верона 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ власної команди.

"Це був, як і очікувалось, важкий матч. Ми одразу ж відкрили рахунок завдяки рішучості Суле та швидким діям Крістанте та Шомуродова, який знову зіграв хороший матч.

Сьогодні ми прагнули здобути три очки, тож тепер матимемо гарний настрій на Великдень.

Боротьба за топ-4? Це був нелегко, але ми будемо намагатись. Ми завжди хочемо грати добре, і я думаю, що вболівальники вже повинні бути задоволені тим, як ми змінили сезон.

У нас дійсно хороша команда, але ще один рік зі мною був би марною тратою часу, я скоро відійду в бік, і замість мене прийде тренер, який знає, чого він хоче від цього колективу", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома гостюватиме в міланського Інтера.