Італія

На нас чекає один з двох центральних матчів туру.

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно висловився напередодні матчу 33-го туру італійської Серії А з міланським Інтером. Його слова наводить Football Italia.

"Наша мета — Єврокубки, а потім подивимося, який це буде турнір. Ліга чемпіонів була б шедевром, але мета — просто бути в Європі.

У таблиці є зони, де нам потрібно рухатися з надзвуковою швидкістю. Якщо ви робите помилку, як ми зробили в Бергамо, ви відкладаєте її і переходите до наступної.

Мені не подобається ця постійна одержимість втратою очок у боротьбі за Лігу чемпіонів. Давайте також не будемо забувати, що ми в півфіналі Кубка Італії, тож битва триватиме до кінця сезону.

Ми повинні бути на 100 відсотків зосереджені протягом усіх 90 хвилин, тому що Інтер знає, як виявити слабкі сторони суперника.

Вони дійсно повноцінна команда з талантом у всіх лініях, включно з лавою запасних. Ми можемо тільки сподіватися, що Інтер буде трохи втомлений від усіх цих матчів.

Наші домашні виступи завжди були хорошими, і нам потрібно викластися на повну після поразки від Аталанти. Те, що ми зробили за останні три місяці, не може бути знищено однією грою. Ми не повинні змінювати свій підхід зараз і втрачати впевненість, навіть якщо завтра на нас чекає зустріч з однією з найкращих команд світу", — заявив Італьяно.

Матч між Болоньєю та Інтером відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.