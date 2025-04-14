Бразилець може переїхати до Італії.
Егіналду проти Болоньї, getty images
14 квітня 2025, 19:24
Нападник донецького Шахтаря Егіналду привернув до себе увагу представника італійської Серії А Болоньї. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, італійський клуб з початку сезону уважно стежить за прогресом 20-річного бразильця.
Зазначається, що Болонья звернеться до Шахтаря щодо трансферу нападника в разі, якщо влітку команду залишиться 24-річний форвард Дан Ндой, який користається попитом у деяких топ-клубів Європи.
Чинна трудова угода гравця з "гірниками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у три мільйони євро.
Цього сезону Егіналду відіграв за Шахтар 28 матчів, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Кевін із Шахтаря є однією з пріоритетних літніх цілей Наполі.