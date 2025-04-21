Італія

Керманич Мілана прокоментував поразку від Аталанти.

Мілан напередодні в рамках тридцять третього туру італійської Серії A поступився бергамаській Аталанті на власному полі.

Мілан — Аталанта 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Перший тайм був збалансованим. Аталанта, яка є дуже сильною командою, більше володіла м'ячем, а ми грали нижче, проте суперники при цьому не створили моментів.

Ми добре закінчили цей період, хоча й створили небагато моментів. Нам потрібно більше працювати над останніми передачах, тому що на високому рівні це приносить свої плоди.

Другий тайм ми розпочали добре, але Аталанта забила перший гол після того, як ми помилились на чужій половині. Згодом повернення до схеми з чотирма захисниками відбулось не тому, що мені не сподобалась гра команди з трьома, а тому, що ми повинні були спробувати вирвати нічию.

Як на мене, дербі проти Інтера в наступну середу не впливало на цей матч. Футболіст повинен усвідомлювати, що найважливіша гра — це та, у якій він бере участь тут і зараз. Ті, хто виходять із лави для запасних під час матчу, зазвичай дають нам щось додаткове, а сьогодні це було не так. Я поставив Соттіля на невластиву йому позицію, це було нелегко, але нам не вистачало агресивності, яку ми зазвичай маємо. Сьогодні цього не було.

Із тих пір, як я сюди приїхав і виграв Суперкубок, щодня йдуть розмови про те, що в Мілан незабаром приїде новий тренер. Для мене це не має значення, але команда читає всі ці новини, і тому немає стабільності.

Ми повинні працювати сьогодні, щоб спробувати бути кращими завтра. Це нелегко для мене, тому що немає необхідної поваги: люди говорять про наступний сезон так, ніби тренер Мілана ніколи не грав у футбол.

Моє майбутнє ні від чого не залежить, я повинен підготуватись до наступного матчу проти Інтера, щоб спробувати виграти трофей. Я не знаю, скільки років минуло відтоді, як така команда, як Мілан, робив це востаннє, і це ненормально", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Мілан гратиме в гостях проти Венеції.