Італія

Римляни обурені.

Керівництво римського Лаціо незадоволене роботою Серії А по перенесенню матчів через смерть Папи Римського. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, "орли" були розлючені діями Серії А через запізніле донесення інформації про перенесення матчів з понеділка, 21 квітня на середу, 23 квітня.

Справа в тому, що Лаціо о 15:00 за місцевим часом вже встиг покинути Геную, щоб повернутися до Риму. З огляду на це, римська команда завтра знову має летіти на гру з Дженоа, щоб провести матч у середу.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто незадоволений витратою часу та енергії на вимушені перельоти. Він вважає, що зайвих перельотів можна було б уникнути, якби відповідальні за перенесення матчів робітники Серії А краще координувала дії футбольних клубів з цього питання.

Зазначимо, що вже у суботу, 26 квітня, Лаціо гратиме з Пармою.