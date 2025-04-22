Італія

Окрім українця розглядається кандидатура Мойзе Кіна.

Нападник Роми Артем Довбик може перебратися до англійської Прем'єр-ліги у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє AS Roma Live.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного українця зацікавлені Астон Вілла та Ньюкасл, які також розглядають кандидатуру форварда Фіорентини Мойзе Кіна.

Зазначається, що на користь Мойзе говорить його молодший вік, проте з іншого боку в італійця вже був провальний період в АПЛ у складі Евертона.

Цього сезону Довбик провів 42 матчі, в яких забив 16 голів та віддав чотири асисти. На рахунку Кіна 39 зустрічей, 23 забиті м'ячі та три гольові передачі.