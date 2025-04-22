Футболіст зазнав травми на тренуванні.
Давід Нерес, Getty Images
22 квітня 2025, 22:38
Вінгер Наполі Давід Нерес не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
28-річний бразилець на одному з тренувань отримав пошкодження камбаловидного м'яза лівого гомілкостопа.
Давід вже почав відновлення і за інформацією інсайдера Ніколо Скіри, на залікування травми піде близько місяця.
Нинішнього сезону Нерес провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Після 33 турів Наполі набрав 71 очко та посідає друге місце, маючи однакову кількість балів з міланським Інтером.