Італія

Футболіст зазнав травми на тренуванні.

Вінгер Наполі Давід Нерес не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

28-річний бразилець на одному з тренувань отримав пошкодження камбаловидного м'яза лівого гомілкостопа.

Давід вже почав відновлення і за інформацією інсайдера Ніколо Скіри, на залікування травми піде близько місяця.

Нинішнього сезону Нерес провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Після 33 турів Наполі набрав 71 очко та посідає друге місце, маючи однакову кількість балів з міланським Інтером.