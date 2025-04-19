Італія

"Неаполітанці" продовжують гонитву за "нерадзуррі".

Наполі у матчі 33 туру італійської Серії А у гостях мінімально обіграв Монцу з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 72 хвилині результативним ударом у складі "неаполітанців" відзначився Скотт Мактоміней.

Після 33 турів Наполі набрав 71 очок і зрівнявся на вершині Серії А з міланським Інтером, який має гру в запасі. Монца має у своєму активі 15 балів і йде на останній сходинці.

Монца — Наполі 0:1

Гол: Мактоміней, 72.

Монца: Тураті — Перейра, Кальдірола, Карбоні — Бірінделлі (Ганвула, 76), Кастровіллі (Урбанські, 84), Б'янко (Чуррія, 84), Акпа-Акпро (Гальярдіні, 67), Кір'якопулос — Капрарі, Мота.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Марін, Олівера (Распадорі, 64) — Гілмор (Замбо-Ангісса, 46), Лоботка, Мактоміней — Політано (Нгонге, 85), Лукаку (Сімеоне, 79), Спінаццола.

Попередження: Мота, Акпа-Акпро, Б'янко, Кальдірола — Марін, Нгонге.