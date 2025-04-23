Контракт футболіста належить Барселоні.
Алекс Вальє, Getty Images
23 квітня 2025, 20:24
Захисник Барселони Алекс Вальє може стати повноцінним гравцем Комо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво італійського клубу має намір активувати опцію викупу 20-річного іспанця, орендованого у "блаугранас".
Сума викупу гравця становитиме близько шести мільйонів євро і Комо має намір запропонувати йому довгострокову угоду.
Вальє виступає за Комо з січня, а першу половину сезону він провів у Селтіку. У складі команди Сеска Фабрегаса він провів 11 матчів.
Раніше повідомлялося, що Фабрегас залишиться в Комо.