Італія

Контракт футболіста належить Барселоні.

Захисник Барселони Алекс Вальє може стати повноцінним гравцем Комо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу має намір активувати опцію викупу 20-річного іспанця, орендованого у "блаугранас".

Сума викупу гравця становитиме близько шести мільйонів євро і Комо має намір запропонувати йому довгострокову угоду.

Вальє виступає за Комо з січня, а першу половину сезону він провів у Селтіку. У складі команди Сеска Фабрегаса він провів 11 матчів.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас залишиться в Комо.