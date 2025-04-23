Захисник Барселони Алекс Вальє може стати повноцінним гравцем Комо. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу має намір активувати опцію викупу 20-річного іспанця, орендованого у "блаугранас".

Сума викупу гравця становитиме близько шести мільйонів євро і Комо має намір запропонувати йому довгострокову угоду.

Вальє виступає за Комо з січня, а першу половину сезону він провів у Селтіку. У складі команди Сеска Фабрегаса він провів 11 матчів.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас залишиться в Комо.