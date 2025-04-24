Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 23 квітня 2025 року.

Мілан у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії в гостях впевнено обіграв Інтер (3:0) і став першим фіналістом турніру після нічийного результату в першій грі.

"Россонері" відкрили рахунок на 35 хвилині завдяки голу у виконанні Луки Йовича, який на початку другого тайму оформив дубль.

Потім остаточну крапку у матчі поставив Тіджані Рейндерс із голом на 86 хвилині.

У другому півфіналі зіграють Болонья та Емполі. Гра відбудеться сьогодні, 24 квітня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Мілан у рамках 1/2 фіналу Кубка Італії-2024/25:

Інтер — Мілан 0:3 (перший матч — 1:1)

Голи: Йович, 35, 50, Рейндерс, 86.

Інтер: Мартінес — Біссек, де Врей, Бастоні — Дарміан (Корреа, 84), Барелла (Фраттезі, 54), Асллані (Чалханоглу, 53), Мхітарян, Дімарко (Залевські, 52) — Мартінес, Таремі (Арнаутович, 53).

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія (Тіав, 60), Павлович — Хіменес, Фофана, Рейндерс (Феліш, 88), Ернандес (Бартезагі, 88) — Пулішич (Лофтус-Чік, 79), Леау — Йович (Абрагам, 78).

Попередження: Чалханоглу.