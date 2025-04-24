Італія

Велика перемога "россонері".

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан прокоментував розгромну перемогу в "Derby della Madonnina" над Інтером (3:0) в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії. Цитує португальського фахівця TuttoMercatoWeb.

"Я вірив у перемогу в дербі ще після матчу з Аталантою. Дрібні деталі мають значення. Мені сподобалося ставлення та згуртованість команди як в атаці, так і в обороні. У перші хвилини нам було трохи важко, але в підсумку ми забили гол та взяли гру під контроль.

У перерві ми дещо змінили і потім видали другий тайм на дуже високому рівні. У цієї команди є якість, але також смиренність, і величезне бажання перемагати в кожному матчі.

В мене змішані відчуття після цієї перемоги. Я пристрасно люблю цей вид спорту, можливо, переживаю навіть сильніше, ніж хтось інший. Я приношу футбол додому — і від цієї перемоги щаслива навіть моя дружина.

Але потрібно зберігати холодну голову, ми ще нічого не виграли. На нас чекає фінал, але також важливо закінчити чемпіонат інакше, щоб залишити інше враження. У нас більше якості, ніж ми показували досі", — сказав Консейсан.

Другий фіналіст Кубка Італії вирішиться у протистоянні Болонья — Емполі (перший матч — 3:0). Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.