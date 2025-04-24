Італія

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри із Міланом.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/2 фіналу Кубка Італії проти Мілана (0:3).

"Нам шкода наших вболівальників, яких було дуже багато, але це футбол. Мілан провів відмінну гру і в нас залишився жаль з приводу першого тайму: ми були недостатньо якісні, щоб скористатися своїми моментами, а потім вони забили перший гол, і нам слід бути обережнішими. У другому таймі ми пропустили гол із кутового та виступили не так добре, як у першому.

Ми не звикли до двох поразок поспіль і ми маємо правильно все проаналізувати. У Болоньї ми зіграли хорошу гру, ми не заслуговували на поразку. Другий гол Мілана змінив інерцію, у нас була можливість із Де Вреєм, який міг би повернути нас в гру, але нам не пощастило, але в цих іграх, насамперед мені, потрібно було зробити більше.

Тепер нам треба рухатись уперед. Фізична і психологічна втома є, але ми повинні бути сильнішими за це. Ми Інтер, ми вибрали цей шлях, який приносить нам стільки радості та задоволення, і деяке розчарування, як цього вечора, в якому ми мали зіграти краще, але, на жаль, нам не вистачило ключових моментів. Втома неминуча, але вона не повинна бути виправданням.

Ми хотіли фіналу і ця поразка прикра, але нам потрібно було зробити більше. Дуже важливо буде перезавантажитись і почати все заново, зріла команда має реагувати на такі моменти, і я впевнений, що ми це зробимо. Ми знаємо, що останній місяць буде найскладнішим, і ми маємо рухатися вперед з великою впевненістю разом із нашими вболівальниками та клубом, які завжди з нами.

Цього разу все пройшло не так, як треба, але ми проаналізуємо і постараємося відновитись, щоб у неділю зіграти матч проти Роми", — наводить слова Індзагі прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Мілан.