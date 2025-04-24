Італія

Дубль проти Інтера та найкраща результативність серед центрфорвардів клубу роблять Луку Йовича претендентом на продовження угоди.

Лука Йович став справжнім героєм для Мілана у матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії, оформивши дубль у переконливій перемозі над Інтером із рахунком 3:0.

Поточна угода Йовича з "россонері" діє до літа 2025 року, однак клуб має можливість автоматичного продовження ще на один сезон.

Щоб активувати цю опцію, Мілан має врахувати два ключові чинники: майбутнє призначення нового спортивного директора — головним претендентом є Іглі Таре — та дотримання дедлайну до середини липня, після чого пункт про продовження втратить силу.

Станом на зараз у серба — чотири голи в 12 матчах цього сезону.