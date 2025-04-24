Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийде в основі на матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії проти Болоньї. 

У першій грі між цими командами Болонья здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0. 

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Пряма онлайн-трансляція на Football.ua.