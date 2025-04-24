Італія 24 квітня 2025, 21:21 Коваленко — в стартовому складі Емполі на півфінал Кубка Італії проти Болоньї Українець вийде з перших хвилин. Віктор Коваленко, Getty Images 24 квітня 2025, 21:21 Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийде в основі на матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії проти Болоньї. STARTING XI | #BolognaEmpoli #CoppaItaliaFrecciarossa Alle 21.00 allo #StadioDallAra la sfida contro il #Bologna: ecco la nostra formazione ⬇ EMPOLI: Seghetti; Sambia, Cacace, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Marianucci, Bacci, Konatè pic.twitter.com/XJWVUrWdf1 — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 24, 2025 У першій грі між цими командами Болонья здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Пряма онлайн-трансляція на Football.ua. Люди Віктор Коваленко Команди Болонья Емполі Джерела ФК Емполі Facebook