Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 24 квітня 2025 року.

Болонья повторно обіграла Емполі в півфіналі Кубка Італії (2:1) та вийшла у фінал турніру, де зіграє проти Мілана, який напередодні вибив Інтер.

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Джованні Фаббіана, після чого на 33 хвилині Емполі зрівняв рахунок завдяки голу українського півзахисника Віктора Коваленка.

Перемогу Болоньї забезпечив забитий м'яч Тейса Даллінги на 86 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Емполі у рамках 1/2 фіналу Кубка Італії-2024/25:

Болонья — Емполі 2:1

Голи: Фаббіан, 7, Даллінга, 86 - Коваленко, 33.

Болонья: Равалья — Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі (Ерлич, 46), Лікоянніс — Фройлер (Ель Аззузі, 82), Моро — Орсоліні (Домінгес, 46), Фаббіан (Побега, 72), Камб'ягі (Педрола Фортуні, 72) — Даллінга.

Емполі: Сегетті — Де Шильйо, Маріануччі (Гоглічідзе, 46), Тосто — Ебуехі (Гендерсон, 62), Коваленко (Кампаньєлло, 81), Баччі (Г'ясі, 62), Какаче — Конате, Самбія — Сольбаккен (Коломбо, 46).

Попередження: Орсоліні — Шильйо, Маріануччі, Самбія.