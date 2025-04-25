Італія

Фантастичне досягнення команди Італьяно.

Болонья за підсумками двоматчевого протистояння здолала Емполі (5:1 за сумою двох матчів) у півфіналі Кубка Італії та вийшла до фіналу турніру.

Таким чином, "россоблу" вперше за 51 рік дійшли до фінального матчу Кубка Італії. Востаннє це вдавалося в далекому 1974 році. Тоді Болонья грала проти Палермо та перемогла у серії післяматчевих пенальті (1:1, по пен. 5:4)

Зазначимо, що іншим фіналістом турніру став Мілан, який у півфіналі розібрався з Інтером (4:1 за сумою двох матчів).

Фінал Кубка Італії відбудеться 14 травня, на Стадіо Олімпіко в Римі.

Раніше повідомлялося, що Болонья хоче купити Егіналду.