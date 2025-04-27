Італія

Завершилися два поєдинки чергового туру чемпіонату Італії.

В італійській Серії А-2024/25 відбулися перші два матчі 34-го туру: Венеція й Комо приймали Мілан і Дженоа відповідно.

Голи Крістіана Пулішича та Сантьяго Хіменеса допомогли Мілану впоратися на виїзді з Венецією. Венеція з 25-ма очками йде 19-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Мілан із 54-ма заліковими балами перебуває на дев'ятій сходинці.

Венеція — Мілан 0:2

Голи: Пулішич, 5, С. Хіменес, 90+6

Венеція: Раду — Шінгтьєнн (Маркандаллі, 64), Ідзес, Канде — Дзербін, Бузіо (Перес, 64), Ніколуссі-Кавілья, Конде (Орістаніо, 67), Гапс (Дзампано, 80) — Філа (Гютк'єр, 64), Єбоа

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — А. Хіменес (Лофтус-Чік, 70), Фофана (Терраччано, 87), Рейндерс, Ернандес — Пулішич (Феліш, 87), Абрагам (С. Хіменес, 64), Леан (Вокер, 71)

Попередження: Канде

Дженоа без Руслана Маліновського поступилася Комо через результативний удар Габріела Стрефецци. Комо з 42-ма очками йде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Дженоа з 39-ма заліковими балами перебуває на 13-й сходинці.

Комо — Дженоа 1:0

Гол: Стрефецца, 59

Комо: Бюте — Войвода, Гольданіга, Кемпф, Вальє (Смолчич, 88) — Да Кунья, Какере (Енгельгардт, 88) — Іконе (Ван дер Бремпт, 78), Пас, Стрефецца (Фадера, 71) — Кутроне (Габріеллоні, 71)

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі (Сабеллі, 90), Де Вінтер, Васкес, Мартін — Френдруп — Каса (Мессіас, 46), Мазіні, Торсбю (Дзанолі, 82), Аханор (Пінамонті, 68) — Екатор (Вітінья, 67)

Попередження: Пас, Смолчич — Васкес