Італія

Сьогодні "нерадзуррі" поступилися Ромі.

Інтер у неділю програв на своєму полі Ромі в чемпіонаті Італії з рахунком 0:1. Як наслідок, серія "сухих" поразок "нерадзуррі" у всіх турнірах сягнула трьох матчів.

Як повідомляє Opta, минулого разу Інтер видавав серію з трьох "сухих" поразок дуже давно — у лютому 2012 року. Тоді серія була ще гіршою — з п'яти матчів. Головний тренером міланської команди в той час був Клаудіо Раньєрі.

Наступний матч буде для Інтера непростим. У середу, 30 квітня, команда Сімоне Індзагі зіграє на виїзді проти Барселони в першому півфіналі Ліги чемпіонів.