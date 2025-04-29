Майбутнє фахівця в клубі вже вирішено наперед.
Сержіу Консейсан, Getty Images
29 квітня 2025, 13:48
Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан, швидше за все, покине команду наприкінці цього сезону. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, майбутнє 50-річного португальського фахівця в клубі вже вирішено наперед.
Зазначається, що у разі поразки у фіналі Кубку Італії проти Болоньї його буде звільнено, а у разі перемоги та завоювання трофею Сержіу все одно залишить свою посаду за власним бажанням, подавши у відставку.
Нагадаємо, Консейсан очолив Мілана наприкінці грудня минулого року, підписавши контракт на півтора роки.
Після 34 турів Мілан набрав 54 очки і посідає лише дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч "россонері" проведуть проти Дженоа — 5 травня, о 21:45.