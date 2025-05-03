Італія

Іспанця не цікавлять чутки.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас висловився про своє майбутнє на тлі чуток, які пов'язують його з роботою у римській Ромі. Цитує іспанського фахівця сайт Альфредо Педулли.

"Я не можу вам сказати нічого нового щодо свого майбутнього, тому що нічого немає. Ви знаєте про новини більше, ніж я. Мені нічого додати.

В Комо мені дуже добре, мене тут поважають і ми рухаємося в правильному напрямку. Я задоволений цим етапом кар'єри.

Рома? Мені не цікаві чутки", — заявив Фабрегас.

Комо з Сеском Фабрегасом наразі посідає 11 місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 42 пункти після 34 зіграних матчів.