Італія

Римляни шукають заміну Раньєрі.

Римську Рому з нового сезону може очолити головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, боси римлян в захваті від гри Комо під керівництвом іспанського фахівця та вбачають в ньому одного з найталановитіших тренерів в сучасному футболі. Рома збирається розпочати перемовини з Фабрегасом відразу по завершенню поточного сезону.

Зазначається, що в шорт-листі "вовків" також знаходяться Франческо Фаріолі з Аяксу, головний тренер Дженоа Патрік Вієйра та керманич Ан-Насра Стефано Піолі. Втім саме Фабрегас є пріоритетом для керівництва Роми.

Комо з Сеском Фабрегасом наразі посідає 11 місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 42 пункти після 34 зіграних матчів.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас може продовжити кар'єру в АПЛ.