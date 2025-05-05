Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 травня 2025 року.

Болонья у домашньому матчі 35 туру італійської Серії А зіграла внічию проти туринського Ювентуса (1:1).

Господарі пропустили доволі швидкий та курйозний м’яч у наслідок дальнього удару Тюрама, і тривалий час після того не могли знайти підхід до чужих воріт.

Однак загалом тиск "россоблу" був настільки переконливим, що коли вони зрештою забили в другому таймі, то це сприймалось логічним наслідком попередніх ігрових хвилин. Але за перемогою жодна з команд так і не ризикнула піти.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Ювентус у рамках 35-го туру італійської Серії А-2024/25:

Болонья — Ювентус 1:1

Голи: Фройлер, 54 — Тюрам, 9

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Домінгес, 88), Беукема, Лукумі, Міранда (Лікоянніс, 67) — Фройлер (Кастро, 80), Фергюсон — Орсоліні (Калабрія, 88), Одгор (Побега, 80), Камб’ягі — Даллінга.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Вейга, Калулу — Веа (Аджич, 86), Локателлі (Дуглас Луїс, 77), Тюрам, Камб’язо (Алберту, 68) — Маккенні, Гонсалес (Консейсан, 77) — Коло-Муані (Мбангула, 87).

Попередження: Кастро — Локателлі, Гонсалес, Алберту