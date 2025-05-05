Італія

Довбик приніс перемогу Ромі, а тренер Фіорентини — обурений компенсованим часом.

У матчі 35-го туру Серії А, що відбувся 4 травня, Рома мінімально здолала Фіорентину з рахунком 1:0. Єдиний і переможний м’яч у поєдинку на рахунку українського нападника Артема Довбика. Цей гол став вирішальним і викликав хвилю емоцій, зокрема — у головного тренера гостей Раффаеле Палладіно.

Наставник "Фіалок" після гри не приховував розчарування — насамперед не стільки результатом, як моментом, коли був забитий гол. За словами Палладіно, арбітр дав командам зіграти понад призначений компенсований час у першому таймі.

"Я був розлючений, бо мій годинник показував, що час уже вийшов. Рефері мав дати свисток, як тільки м’яч залишив штрафний майданчик. Але гра тривала – і ми отримали гол у роздягальню.

Я пишаюся командою. Ми створили багато моментів, але воротар «Роми» провів феноменальний матч. Попереду важлива гра в четвер, і ми не маємо права опускати руки", – заявив тренер.

Після цієї перемоги Рома зміцнила своє п’яте місце в таблиці, маючи 63 очки.