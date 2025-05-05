Італія

Керманич Ювентуса прокоментував нічию проти Болоньї.

Туринський Ювентус напередодні в гостьовому матчі тридцять п'ятого туру італійської Серії A зіграв унічию проти Болоньї.

Болонья — Ювентус 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Ігор Тудор прокоментував виступ власної команди.

"Поганий для нас результат? Було кілька моментів, але хлопці все одно віддали всі сили. Сподобались і ті, хто виходив під час гри. Ми рухаємось уперед і задоволені своєю грою в цьому матчі.

Я говорив раніше, що немає результату — немає Ліги чемпіонів, і саме так буде в Римі. Оскільки команди настільки близькі один до одного, ми дивимось виключно на результати кожного туру, нічого ще не вирішено. Можливо, ті матчі, які наперед здаються легшими, у підсумку стають найскладнішими в сезоні. Кожна команда зараз бореться за щось своє.

Помилка Алберто Кошти? Я все одно привітав хлопців, тому що момент був непростий. Заміни зіграли свою роль, і я щасливий, тому що в Болоньї нікому не буває легко. Подивимось, чи зможемо ми ще когось відновити перед наступною грою, а потім проведемо ще одну битву — проти Лаціо в Римі", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у римського Лаціо.