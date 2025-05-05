Італія

Команда Сержіу Консейсана змогла повернутися у гру.

У матчі 35-го туру Серії А Мілан вирвав перемогу над Дженоа з рахунком 2:1, хоча першим пропустив. Поєдинок на Луїджі Ферраріс видався напруженим і драматичним.

Господарі відкрили рахунок на 61-й хвилині зусиллями Олівейри. Однак "россонері" відповіли майже миттєво — на 76-й хвилині відзначився Рафаел Леау, який вийшов на заміну ще у першому таймі. А вже за хвилину автогол Френдрупа поставив крапку в поєдинку — 1:2.

Дженоа — Мілан 1:2

Голи: Олівейра, 61 - Леау, 76 Френдруп (аг), 77

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Дзанолі, 46), Де Вінтер, Васкес, Мартін — Мазіні, Френдруп — Нортон-Каффі (Екатор, 86)-, Торсбю (Аханор, 72), Мессіас (Олівейра, 60) — Пінамонті

Мілан: Меньян — Томорі (Вокер, 79), Габбія, Павлович — Хіменес (Хіменес, 70), Фофана (Леау, 28), Лофтус-Чік, Ернандес — Пулішич (Муса, 79), Рейндерс — Йович (Феліш, 70)

Попередження: Торсбю, — — Павлович, Леау, Габбія, Феліш