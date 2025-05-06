Італія

Президент УЄФА вимагає рішучих дій перед Євро-2032 і пояснив, чому Італія втратила фінал Ліги чемпіонів.

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив із жорсткою критикою футбольної інфраструктури Італії, яка, попри статус однієї з найславетніших футбольних націй світу, серйозно відстає у питаннях модернізації арен та умов для проведення топових матчів. Зокрема, очільник УЄФА прокоментував нещодавнє рішення організації відібрати у Сан-Сіро фінал Ліги чемпіонів-2027 на користь мадридського Метрополітано.

"Це ганьба. Ви – футбольна країна з багатою історією, ви вигравали чемпіонати Європи, а стадіони у вас – у жахливому стані. Я втомився від балачок. Потрібно діяти", – наголосив Чеферін.

Водночас він висловив обережний оптимізм щодо спільного проведення Євро-2032 Італією та Туреччиною:

"Не хвилююсь. Уряд вже зрозумів, що ситуацію треба терміново змінювати. Вірю, що країна впорається з підготовкою до чемпіонату".

Нагадаємо, що офіційно УЄФА ще у 2023 році підтвердив проведення Євро-2032 у Туреччині та Італії.