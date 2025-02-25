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Президенту УЄФА підтримує збільшення матчів протягом сезону.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про перевантажений календар футбольних матчів.

"Календар матчів повністю заповнений, немає місця для додаткових ігор. Гравці дуже зайняті, можливо, навіть занадто. Але насправді більшість скарг надходить від високооплачуваних гравців.

Однак ситуація складна, тому що клубам потрібно більше матчів, щоб платити своїм гравцям і тренерам. Якби ігор було менше, їхній бізнес не був би прибутковим.

Суворий ліміт зарплат, напевно, неможливий. Ми вже обмежили відсоток доходу, який клуби можуть витрачати на зарплати, до 70 відсотків. Багато клубів борються з цим і хочуть збільшити ліміт принаймні до 80 відсотків, тож нам, можливо, доведеться підлаштовуватися.

Клуби повинні розуміти, що якщо вони хочуть платити своїм гравцям, їм потрібно більше матчів", — сказав Чеферін.

Раніше став відомий розклад та час початку матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.