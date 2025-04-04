Очільник УЄФА вважає це поганою ідеєю.
Чеферін, getty images
04 квітня 2025, 10:42
Президент УЄФА Александер Чеферін висловився проти пропозиції розширити чемпіонат світу-2030 до 64 команд, назвавши цю ідею поганою.
Очільник УЄФА зазначив, що ця пропозиція стала для нього несподіванкою і що він не підтримує її, оскільки вона негативно вплине як на сам турнір, так і на кваліфікаційні змагання.
Пропозиція щодо розширення була висунута делегатом з Уругваю під час засідання ради ФІФА. Турнір хочуть розширити до 100-річчя чемпіонату світу.
Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року вже буде розширено до 48 команд, а Європа отримає 16 місць у фінальній частині турніру.