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Очільник УЄФА вважає це поганою ідеєю.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився проти пропозиції розширити чемпіонат світу-2030 до 64 команд, назвавши цю ідею поганою.

Очільник УЄФА зазначив, що ця пропозиція стала для нього несподіванкою і що він не підтримує її, оскільки вона негативно вплине як на сам турнір, так і на кваліфікаційні змагання. ​

Пропозиція щодо розширення була висунута делегатом з Уругваю під час засідання ради ФІФА. Турнір хочуть розширити до 100-річчя чемпіонату світу.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року вже буде розширено до 48 команд, а Європа отримає 16 місць у фінальній частині турніру.