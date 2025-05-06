Італія

Наставник Мілана високо оцінив прогрес лідера команди та адаптацію зимового новачка перед грою з Болоньєю.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан поділився враженнями від форми ключових гравців – Рафаеля Леау та Сантьяго Хіменеса – після матчу 35-го туру Серії А проти Дженоа (2:1).

"З Леау ми добре порозумілися – тепер він знає, чого я очікую, і почав реалізовувати це на полі. Шкода, що в п’ятницю він не допоможе нам, але в нас є ким його замінити", – зазначив наставник.

Також Консейсан похвалив мексиканського форварда Сантьяго Хіменеса за роботу: "У найважчі періоди він завжди перший у Міланелло. У нього великий потенціал, просто потрібно трохи більше часу для повної адаптації до італійського футболу".

Наступний матч для Мілана — проти Болоньї, він відбудеться 9 травня о 21.45 за київським часом.