Італія

Українець не потрапив до заявки своєї команди.

Дженоа оприлюднив заявку на матч 35-го туру чемпіонату Італії проти Мілана, який відбудеться сьогодні, 5 травня. У списку гравців знову немає українця Руслана Маліновського.

32-річний півзахисник продовжує реабілітацію після травми, через яку він уже пропустив три поспіль поєдинки Серії А — проти Верони, Лаціо та Комо.

Матч Дженоа – Мілан розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкувати за подіями зустрічі можна в онлайн-трансляції на Football.ua.