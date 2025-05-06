Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 5 травня 2025 року.

Мілан у матчі 35 туру італійської Серії А у гостях здобув перемогу над Дженоа (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 61 хвилині "грифони" вийшли вперед після голу Вітіньї Олівейри.

Проте на 76 хвилині Рафаель Леау зрівняв цифри на табло, а за одну хвилину Мортен Френдруп зрізав м'яч у сітку власних воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Мілан у рамках 35-го туру італійської Серії А-2024/25:

Дженоа — Мілан 1:2

Голи: Олівейра, 61 - Леау, 76 Френдруп (аг), 77.

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Дзанолі, 46), Де Вінтер, Васкес, Мартін — Мазіні, Френдруп — Нортон-Каффі (Екатор, 86)-, Торсбю (Аханор, 72), Мессіас (Олівейра, 60) — Пінамонті.

Мілан: Меньян — Томорі (Вокер, 79), Габбія, Павлович — Хіменес (Хіменес, 70), Фофана (Леау, 28), Лофтус-Чік, Ернандес — Пулішич (Муса, 79), Рейндерс — Йович (Феліш, 70).

Попередження: Торсбю, — — Павлович, Леау, Габбія, Феліш.