Італія

Кевін може приєднатися до двох своїх співвітчизників у складі "адзуррі".

Ліверпуль і Наполі також є претендентами на атакувального півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне, передає журналіст Джанлука Ді Марціо.

Де Брюйне йде з Манчестер Сіті іконою клубу та легендою АПЛ

Повідомляється, що 33-річний бельгієць має намір залишитися в Європі. У Наполі підписанням гравця хочуть продемонструвати високі амбіції клубу на майбутні сезони.

"Адзуррі" роблять ставку на чудові стосунки між Кевіном і їхнім співвітчизником Ромелу Лукаку. За даними Ді Марціо, Де Брюйне також має пропозицію від Ліверпуля.

Нагадаємо, плеймейкер піде з Манчестер Сіті після завершення сезону-2024/25 на правах вільного агента. Раніше повідомлялося, що близьким до підписання бельгійця є один із клубів МЛС.