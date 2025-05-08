Італія

Неаполітанці розглядають уругвайця як потенційне підсилення атаки, а трансфер може обійтись у понад 50 мільйонів євро.

Форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс опинився в центрі трансферних чуток перед літнім вікном. За інформацією авторитетного італійського інсайдера Альфредо Педулли, 25-річний уругвайський нападник зацікавив Наполі, який активно шукає варіанти для перебудови своєї атаки.

Після нестабільного сезону в Англії та можливих кадрових змін у Ліверпулі, клуб може розглянути варіант продажу Нуньєса. "Червоні" оцінюють трансфер гравця в суму від 50 до 55 мільйонів євро, до якої можуть додаватись бонуси залежно від виступів.

У цьому сезоні Дарвін Нуньєс провів за Ліверпуль понад 50 матчів у всіх турнірах, але при цьому викликаючи неоднозначні відгуки через реалізацію моментів. В Наполі ж вбачають у ньому ідеального кандидата для посилення лінії нападу, особливо якщо клуб втратить когось із ключових форвардів у міжсезоння.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року.