Італія

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Болоньєю.

Мілан у рамках тридцять шостого туру італійської Серії А на власному полі обіграв Болонью.

Мілан — Болонья 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Сержіу Консейсан прокоментував виступ власної команди.

"Дух колективу був помітний, але це відбулось не лише сьогодні. Ми змінили схему на 4-4-2, і хлопці спокійно ставляться до цього, тому що знають, чого я від них хочу, працюючи над різними системами.

Мені не сподобався перший тайм, ми були занадто низько і не могли пресингувати. Ми змінились у другому таймі, пропустили гол, але після цього команда дала хорошу відповідь, особливо з гравцями, які виходили на заміну.

У мене в голові була думка не змінювати щось, щоб не втратити баланс, який ми віднайшли, але я був готовий до змін під час матчу.

Санті Хіменес також добре почувається на емоційному рівні: нелегко прийти в таку історичну команду, як Мілан, із великими гравцями у всіх ланках. Йому потрібен час, щоб освоїтися, але Йович і Абрагам також добре попрацювали для команди. У нас є нападники, які готові грати, і це завжди добре для тренера.

Моє майбутнє? Зараз я хочу повечеряти вдома з сім'єю, тож не час говорити про моє майбутнє. Зараз ми повинні готуватись до цього кубкового фіналу проти дуже складної команди, це моя думка. Я не хочу тікати від цього питання, але зараз не час про це говорити.

У мене є свій характер і своя особистість, команда змінилась за останні місяці, і нам потрібен час. Але в Мілані ніхто не дає часу.

Нелегко прийти посеред сезону і створити той дух у колективі, який у нас є сьогодні. Команда рухається в одному напрямку, і це для мене вже велика перемога. Ми близькі до успіху, і такий клуб, як Мілан, повинен вигравати титули. У середу у нас є шанс зробити це", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Мілан гостюватиме у Роми.