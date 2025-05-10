Італія

Команда Консейсана взяла три бали в матчі Серії А.

9 травня на стадіоні Сан-Сіро відбувся поєдинок 36-го туру італійської Серії А, у якому Мілан приймав одного з конкурентів у боротьбі за єврокубки — Болонью. Матч завершився переконливою перемогою "россонері" з рахунком 3:1, хоча по ходу гри саме гості першими відкрили рахунок.

Другий тайм розпочався з холодного душу для господарів — на 49-й хвилині форвард Болоньї Ріккардо Орсоліні реалізував свій момент й вивів свою команду вперед. Однак цей гол лише підштовхнув "россонері" до більш активної гри.

На 73-й хвилині рівновагу відновив мексиканський нападник Сантьяго Хіменес, який завершив точну комбінацію після передачі з флангу. Через шість хвилин американський вінгер Крістіан Пулішич продемонстрував індивідуальну майстерність і з близької відстані переграв голкіпера гостей, вивівши Мілан уперед — 2:1.

Фінальну крапку у матчі поставив знову Хіменес, оформивши дубль на другій компенсованій хвилині.

Мілан набрав 60 очок та посідає восьме місце в турнірній таблиці Серії А, лише на два бали відстаючи від сьомої Болоньї (62 пункти).

14 травня ці команди зіграють у фіналі Кубка Італії.

Мілан — Болонья 3:1

Голи: Хіменес, 73, 90+2, Пулішич, 79 - Орсоліні, 49

Мілан: Меньян — Томорі (Тіав, 14), Габбія, Павлович (Чуквезе, 65) — Хіменес (Вокер, 65), Лофтус-Чік, Рейндерс, Ернандес — Пулішич, Феліш — Йович

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі, Беукема, Ерлич (Лукумі, 31), Лікоянніс — Моро (Ель Аззузі, 80), Фройлер — Орсоліні (Кастро, 61), Побега (Ебішер, 61), Домінгес — Даллінга (Камб'ягі, 61)

Попередження: Лофтус-Чік, Феліш — Лукум