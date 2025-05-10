Італія

Форвард Мілана прокоментував перемогу над Болоньєю.

У рамках тридцять шостого туру італійської Серії А Мілан на власному полі обіграв Болонью.

Мілан — Болонья 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "россонері" Сантьяго Хіменес прокоментував виступ власної команди.

"Болонья бореться за Лігу чемпіонів, тому вони не могли відпочивати в цьому матчі. Вони віддали всі сили, як і ми, тож наступна середа для обох команд буде важкою, але ми до цього готові.

Перший дубль у футболці Мілана, я дуже щасливий, дякувати Богу, що це зрештою сталось. Це було моєю мрією, тут, на Сан-Сіро, ще й на День матері, усе дуже по-особливому.

Для нас дуже важливо виграти кубок, тож сьогодні також було важливо відправити фанатам повідомлення, що ми готові. Я не хочу багато говорити заздалегідь, але ми готові до фіналу.

Мілан хоче здобувати всі кубки — вони всі для нас однакові, і ми хочемо виграти в середу.

Я ніколи не сумнівався в своєму таланті і силі, я знав, що голи — це лише питання часу, роботи і самопожертви.

Сержіу Консейсан хотів мене бачити в клубі, і клуб теж хотів цього, а я заслуговував на те, щоб бути тут. Досі я мало що показував, але я впевнений, що справи будуть іти все краще і краще.

Ми дуже мотивовані, маємо чотири перемоги поспіль за плечима і готові до середи. Це буде мій перший трофей, якщо ми переможемо, і це також буде здійснення моєї мрії. Команда готова, і ми готові битись за кубок", — заявив мексиканський виконавець.

У наступному турі Мілан гостюватиме у Роми.