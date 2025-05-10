Італія

Іспанець продовжує вражати.

Головного тренера Комо Сеска Фабрегаса визнано найкращим тренером квітня у чемпіонаті Італії. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

Минулого місяця Комо здобув чотири перемоги у чотирьох матчах італійської першості (Монца 3:1, Торіно 1:0, Лечче 3:0, Дженоа 1:0).

Подібна переможна серія для Комо в чемпіонаті Італії відбулася лише вдруге в історії клубу. Вперше це сталося у далекому 1952 році.

У нинішньому сезоні Комо після 35 зіграних матчів із 45 очками розташовується на 10-му рядку в турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Рома розглядає Фабрегаса на посаду головного тренера.