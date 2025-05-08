На рахунку шотландця п'ять голів у чотирьох матчах.
Скотт Мактоміней, Getty Images
08 травня 2025, 19:48
Півзахисника Наполі Скотта Мактомінея визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
У боротьбі за нагороду Скотт випередив Ассана Діао (Комо), Дана Ндоє (Болонья), Якоба Ондрейку (Парма), Ніколо Ровеллу (Лаціо) та Матіаса Суле (Рома).
Минулого місяця 28-річний шотландець провів чотири матчі за "неаполітанців", у яких він забив п'ять голів. Він оформляв дублі у матчах проти Емполі та Торіно.
Цього сезону Мактоміней провів 33 матчі, в яких забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі.
Після 35 турів Наполі лідирує у Серії А, випереджаючи Інтер на три очки.