Італія

На рахунку шотландця п'ять голів у чотирьох матчах.

Півзахисника Наполі Скотта Мактомінея визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду Скотт випередив Ассана Діао (Комо), Дана Ндоє (Болонья), Якоба Ондрейку (Парма), Ніколо Ровеллу (Лаціо) та Матіаса Суле (Рома).

Минулого місяця 28-річний шотландець провів чотири матчі за "неаполітанців", у яких він забив п'ять голів. Він оформляв дублі у матчах проти Емполі та Торіно.

Цього сезону Мактоміней провів 33 матчі, в яких забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 35 турів Наполі лідирує у Серії А, випереджаючи Інтер на три очки.