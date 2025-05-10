Італія

Вагома втрата для римлян.

Капітан римської Роми Лоренцо Пеллегріні через травму пропустить залишок поточного сезону. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 28-річний італієць отримав м'язову травму на тренуванні. Медичне обстеження Пеллегріні виявило у нього пошкодження квадрицепса правого стегна. Через цю травму футболіст ризикує пропустити близько двох місяців.

Зазначається, що наразі лікарі разом з гравцем обирають між консервативним лікуванням та хірургічною операцією.

Цього сезону Лоренцо Пеллегріні відіграв за Рому 34 матчі, забив три голи та віддав три результативні передачі.

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