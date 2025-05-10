Італія

Вольова перемога "россонері".

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно висловився після поразки від Мілана (1:3) в матчі 36-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Я думаю, що ключ до успіху в цьому матчі полягав у змінах, які внесли обидві команди по ходу зустрічі.

Зазвичай наші запасні гравці виходять на поле і струшують ситуацію, але цього разу це зробив суперник. Ми контролювали гру, мали шанси забити другий гол, але була 15-хвилинний провал, який я не можу пояснити.

Я думав, що темп Камб'ягі та Ебішера можуть мати значення, в той час як Кастро вже повинен був грати 30 хвилин. Шкода, бо ці 15 хвилин зіпсували хорошу загальну гру. Ми це проаналізуємо, тому що в середу нам потрібен інший підхід.

Ми контролювали гру, але помилилися у двох або трьох ситуаціях і прибрали ногу з педалі газу. Це були найгірші 15 хвилин, які я бачив від своєї команди за довгий час, але в іншому ми грали з характером і могли б забити ще більше голів.

У Мілана так багато якостей і якщо ви дозволите їм їх використовувати, вони ваc покарають", — заявив Італьяно.

Нагадаємо, що у середу, 14-го травня, відбудеться фінал Кубку Італії між Міланом та Болоньєю. Початок матчу о 22:00 за київським часом.