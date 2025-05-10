Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Комо у матчі 36 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Кальярі з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 22 хвилині зусиллями Мішеля Адопо у складі гостей.

Потім на 40 хвилині Максанс Какаре зрівняв цифри на табло, а за сім хвилин перед самою перервою відзначився Габріел Стрефецца.

Остаточну крапку в матчі поставив Патрік Кутроне із голом на 78 хвилині.

Після 36 турів Комо набрав 48 очок і посідає десяте місце у Серії А, а у Кальярі 33 бали та 14 позиція.

Комо — Кальярі 3:1

Голи: Какере, 40, Стрефецца, 45+2, Кутроне, 78 - Адопо, 22.

Комо: Рейна — Войвода (ван дер Бремпт, 63), Гольданіга, Кемпф, Вальє (Морено, 83) — Какере (Енгельгардт, 62), Перроне — Да Кунья (Фадера, 74), Пас, Стрефецца — Дувікас (Кутроне, 61).

Кальярі: Капріле — Дзаппа (Дейола, 61), Паломіно, Оберт — Дзортеа, Макумбу (Марін, 79), Адопо (Паволетті, 73), Ауджелло — Віола (Фелічі, 61), Лувумбу (Гаетано, 79) — Пікколі

Попередження: Какере — Адопо, Паволетті, Пікколі.